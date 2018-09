Un Cadí ja complet pretén guanyar duresa davant el Tolosa

El Cadí la Seu pretén continuar guanyant duresa i consistència com a bloc en el segon partit amistós d'aquesta pretemporada, a la capital de l'Alt Urgell. Les jugadores que dirigeix Bernat Canut, ja al complet, s'enfronten aquesta tarda (18 hores) al Toulouse Métropole Basket de la primera divisió del basquetbol femení francès. Hi arriben al mateix temps, després d'un doble enfrontament, dijous, en un triangular a Benasc juntament amb el Mann Filter Saragossa i l'Araski Vitòria.

Canut es pren l'enfrontament d'aquest dissabte com un «bon entrenament competitiu». I amb el repte d'anar encaixant les peces, en especial d'anar integrant les dues pivots noves –Anniina Äijänen i Cassie Oursler– i de «veure l'equip créixer en duresa i cada cop més àgil en atac». No es preveu un partit ni fàcil ni còmode. I no només pel rival, que presenta bones peces que també estan en fase de conjunció, sinó, sobretot, pel fet que «arribem molt carregades d'hores de treball».

El Cadí va participar dijous en un triangular amb un format poc habitual. Va jugar en un parell d'hores de diferència dos partits, davant les aragoneses del Mann Filter i contra les basques de l'Araski. Cinc períodes de sis minuts cadascun. Davant de les aragoneses, que han estat fent pretemporada a Benasc, les urgellenques van cedir per un clar 40-27 i van vèncer, també amb certa claredat, davant les vitorianes per 32 a 22. Les noies de la Seu van mostrar una bona evolució respecte al primer amistós contra el València (48-82), però van patir en ambdues ocasions amb el joc interior de les rivals.

En aquest sentit, però, l'arribada de l'ala pivot Shereesha Richards –que ahir ja va entrenar al matí i a la tarda– s'ha de deixar notar. Està previst que la jamaicana ja tingui alguns minuts contra el Tolosa, després d'haver resolt els tràmits burocràtics que li han impedit, com ja va passar la temporada passada, iniciar la preparació des del mateix moment que la resta de companyes. Richards ha estat jugant aquest estiu a la lliga australiana i el seu to físic no ha de ser en cap cas un llast. Sembla ser que ben al contrari.