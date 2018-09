El darrer test del Baxi Manresa surt creu

El Baxi Manresa va tancar anit la pretemporada amb una derrota davant el Morabanc Andorra, a Balaguer (85-66). En el cinquè amistós previ a l'inici de la lliga, diumenge que ve a Madrid contra l'Estudiantes, els de Joan Peñarroya van poder disposar, per primer cop aquesta pretemporada, del pivot haitià Cady Lalanne, que va debutar després de només una setmana d'entrenaments amb l'equip per uns problemes amb el visat que no el permetien desplaçar-se a Manresa. Van ser baixa, per precaució, Pere Tomàs i Jokubas Gintvainis. Tampoc va poder jugar, encara lesionat, Justin Doellman.

El Baxi Manresa i el Morabanc Andorra, l'exequip de Peñarroya, ja s'havien enfrontat un altre cop en aquesta mateixa pretemporada, a Sant Julià de Vilatorta. En aquella ocasió, però, el Baxi Manresa van imposar-se en un emocionant duel per 77 a 75.

Ahir, els dos equips van disputar un primer quart extremadament igualat. El marcador el va obrir el Morabanc, però ben aviat va respondre Lundberg amb un triple (2-3). Els moviments al marcador s'anaven alternant, ara mano jo, ara manes tu. Faltaven poc més de tres minuts i el resultat era d'empat a nou punts. Fins al final d'aquests primers deu minuts, el Morabanc va disposar d'avatatges de dos punts, però, amb 17-15, Lukovic va anotar dos tirs lliures per posar l'empat a disset definitiu.

El segon quart va tenir, d'entrada, la mateixa tendència del primer, amb intercanvi de cistelles. Un triple andorrà deixava el marcador en un preocupant 29-24 que obligava a demanar un temps mort al tècnic manresà. Després del 31 a 26, va arrivar la reacció manresana, situant-se 36 a 34, amb Sakho com a protagonista positiu dels de Peñarroya. Una antiesportiva a Lundberg quan contraatacava ajudar els manresans a tornar-se a posar per davant amb el 36 a 38, abans del 38 a 39 amb el qual s'arribaria al descans.

A la represa, i amb empat a 44, els àrbitres van assenyalar tècnica a la banqueta manresana, després d'una falta de Lundberg. Els andorrans van agar cinc punts d'avantatge però Guillem Jou des del triple va reduir aquesta distància, tot i que una sèrie d'encert ofensius van portar als l'Ibon Navarro al 59-50. De nou Guillem Jou, de tres, va anotar el 59-53. El tercer quart va acabar amb vuit punts favorables als andorrans deprés d'una darrra cistella de pissara entre Vitali i Rafa Luz (61-53). En el darrer període, els andorrans van mantenir la seva finura en atac però un triple de Toolson i un altre de Lukovic va frenar-los (68-60). Cinc punts seguits del Morabanc deixava el Baxi contra les cordes quan quedava poc més de cinc minuts (73-60). A cop de triple, el Baxi es resistia (73-63), però els d'Ibon Navarro mantenien l'encert fins als dinou punts i el definitiu 85-66.