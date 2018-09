L'Atlètic de Madrid allarga la seva recuperació gràcies a Lemar davant del Getafe

L'Atlètic de Madrid va guanyar a domicili el Getafe en el partit corresponen a la cinquena jornada de la Lliga Santander. Thomas Lemar amb un gol i sent l'artífex de l'inauguració del marcador, en elxut que ha acabat amb el gol en pròpia porteria, ha estat el culpable d'allargar la recuperació del conjunt de Diego Pablo Simeone a la lliga, després de la recent victòria a Mònaco a la Champions.

Els primers compassos del partit van ser pels visitants, amb el francès Griezmann fent de líder. Al minut 14 Lemar, a més de 30 metres de la porteria, va engatillar un fort xut que es va estevellar al travesser de la porteria defensa per David Soria però la trajectòria de la pilota va rebotar a l'esquena del porer i es va colar dins de la porteria, 0-1. A partir del gol, els blanc-i-vermells van saber gestionar en tot moment l'avantatge i van reduïr el ritme del partit.

Amb aquest mínim favorable a l'Atlètic es va arribar al descans. A la represa els locals van sortir amb més intensitat per intentar donar-li la volta a la situació però de nou Lemar, va calmar els ànims dels aficionats del Getafe amb el 0-2. Després del gol els locals van abaixar els braços i a més a més van veure com expulsaven al jugador local Alejo per un dura entrada sobre Saúl. L'Atlètico en els darrers vinut minuts del partit van fer-se amb la possessió de la pilota enfront d'un Getafe totalment rendit i que no va tenir cap opció d'intnetar remuntar.