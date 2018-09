L'Igualada enceta el duel al minut 20 i supera ofensivament el Cambrils

L'Igualada va obtenir la primera victòria de la temporada després de golejar a domicili un Cambrils que no va tenir la seva millor tarda. El conjunt entrenat per Moha va ser molt superior des de l'inici de partit i, ja al minut 20, el davanter Llobet, amb un gran control i una millor definició, va inaugurar el marcador.

Aquest gol va fer molt de mal a l'equip de casa i, a partir d'aleshores, els igualadins es van fer amb el control de l'enfrontament. Martí Just, cinc minuts més tard, va fer augmentar el marcador visitant després d'un autèntic golàs amb un xut per l'escaire. Abans del descans, Simón va enviar la pilota al travesser. A la represa, Nantez, a la sortida d'un córner, encarrilava els tres punts amb el 0-3 i, ja a les acaballes, quan els locals jugaven amb deu homes per l'expulsió de Diaz, Arévalo va arrodonir la golejada amb el definitiu 0-4.