L'Igualada Rigat s'estrena amb una golejada a l'OK lliga davant el CP Vic

L'Igualada Rigat va començar la nova temporada amb una amplia golejada davant del CP Vic. L'equip de Ferran López va treballar de valent per sumar la primera victòria després d'una primera meitat molt anivellada.

Els igualadins van saltar damunt la pista de les Comes amb bon ritme i buscant transicions ràpides. Els patinadors locals no van estar molt encertats en els llançaments, fins que va aparèixer la figura del capità igualadí Ton Balliu, qui va poder desfer l'empat en el marcador i posar per davant el conjunt de casa. Es va arribar a la mitja part amb el mínim favorable de 1-0 per als homes de Fer-ran López. A la represa, la dinàmica del partit va canviar per complet i l'equip de casa va mostrar-se molt superior i va estar més encertat que en la primera meitat. Roger Bars va ampliar les distàncies amb el 2-0, al minut 27, i Sergi Pla, quatre minuts més tard, encarrilava la victòria de l'equip de les Comes amb el 3-0. Els vigatans van intentar buscar amb insistència un gol que els donés vida, però van topar en tot moment amb el gran encertat del porter de casa Elagi Deitg. Ja a les acaballes, César Vives i Martí Busquets en l'últim minut van arrodonir la victòria dels igualadins.

La setmana vinent, el conjunt de Ferran López visitarà la pista del Noia Freixenet.