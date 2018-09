Lorena Medina tanca els Jocs amb medalla en aparells en terra i paral·leles

Competició molt destacada la que ha completat la gironellenca Lorena Medina, de l'Egiba, en els Jocs del Mediterrani júniors, celebrats fins ahir a Tunísia. La seva companya Mar Palliso, de Sant Salvador de Guardiola, en el seu debut a l'equip estatal, també va estar a un bon nivell.

Després de la primera jornada, divendres, en què Lorena Medina va aconseguir la segona plaça de la general individual i també va ocupar la mateixa posició per equips, amb Mar Palliso i la tercera component, la també catalana Clara Navarro, ahir, en les finals per aparells (Lorena Medina s'havia classificat per a les quatre finals) va sumar dues medalles més: la plata en paral·leles i el bronze en l'exercici de terra.

Un cop acabada la competició, Lorena Medina es mostrava molt satisfeta de com li havia anat: «Estic molt contenta, sobretot per haver-me classificat per a les quatre finals en aparells. Crec que he fet bons exercicis tant en el concurs general com en aparells».

Aquesta gesta de Medina complementa moltes altres bones actucions d'aquest mateix any, d'entre les quals destaca la seva participació en els campionats d'Europa l'agost passat a Glasgow, on també va fer un bon paper. Allà, en categoria júnior, va aconseguir una meritòria dissetena posició de la classificació general i va ser la millor gimnasta estatal en la classificació. Per equips , Espanya va ocupar l'onzena posició.

En l'expedició de l'equip estatal femení hi ha participat, com a tècnic, Xavi Casimiro, també de l'Egiba. La seva valoració dels resultats és molt bona: «S'ha de tenir en compte que les nostres gimnastes comencen ara la temporada i, per tant, la seva preparació no ha estat la millor, a diferència de les gimnastes d'altres països. Malgrat això, la Lorena, que ara mateix és la gran referència de la selecció júnior, ha estat excel·lent, llàstima de les caigudes a la barra, ja que presentava un dels millors exercicis de la competició en aquest aparell. L'estrena de la Mar també ha sigut molt positiva».

Mar Palliso, després de la novena plaça en el còmput general de divendres, va entrar a la final de salt, en la qual va fregar el podi, en classificar-se finalment quarta.

Aquests Jocs del Mediterrani júniors, pel que fa a la gimnàstica, que no ha orginitat una gran expectacció pel que fa a aficionats a Tunísia, s'han celebrat al palau d'esports de la Cúpula El Menzah, que es va construir en motiu dels Jocs del Mediterrani absoluts de l'any 2001. El campionat, que s'ha fet en categoria masculina i femenina, ha tingut la presència de gimnastes d'Algèria, Egipte, Espanya, França, Itàlia, Portugal, el Líban, Tunísia, Malta, Turquia, Xipre, San Marino, Líbia, Sèrbia i el Marroc. En general, han sobresortit les actuacions italianes i han decebut més les franceses.