El Madrid guanya la seva cinquena Supercopa amb un Llull estel·lar

El Reial Madrid va sumar ahir la cinquena Supercopa de la seva història després de derrotar el Kirolbet Baskonia (80-73) a la final disputada al pavelló Fontes do Sar, a Santiago de Compostel·la, gràcies a una sensacional segona meitat dels blancs, que es van recolzar en Sergi Llull , màxim anotador del partit, per començar la temporada com van acabar l'anterior: guanyant.

El conjunt de Pablo Laso no va ser brillant, però va quallar un partit seriós per aixecar la Supercopa, un títol que no aconseguia des de la temporada 2014-15 a Vitòria. En aquesta ocasió, els blancs van anar de menys a més i van aconseguir tancar un triomf molt treballat.

A més de Llull, també van estar encertats Facu Campazzo (13 punts), Gustavo Ayón (12) i el debutant Prepelic, que va arribar als 13 punts. En el Baskonia, que va mantenir-se amb vida fins alfinal, va destacar Shields (14).

El base Sergio Llull va ser escollit MVP Movistar de la Supercopa Endesa. El jugador menorquí, que assoleix el seu primer guardó individual després de la dura lesió que va patir la temporada passada, va aconseguir 15 punts, 4,5 assistències i 17 de valoració en els 22 minuts que va estar en pista. Llull, jugador de 30 anys i format a la base de La Salle Maó, compleix la seva dotzena temporada al Reial Madrid, equip al qual va arribar procedent de Bàsquet Manresa, conjunt amb el qual va debutar a l'ACB.