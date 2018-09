El Manresa FS mostra caràcter i suma tres punts de prestigi en pista hostil

Dos de dos. En aquest complicat inici de calendari del Manresa FS a la Segona Divisió B, l'equip de Paco Cachinero ha estat capaç de treure el seu caràcter per sumar dos victòries consecutives.

Ahir, l'equip manresà va obtenir un triomf de prestigi en la complicada pista de l'Hospitalet Bells-port. Els manresans van saltar amb força durant els primers minuts i van topar-se amb un conjunt local que intentava fer mal al contraatac. El visitant Pep va inaugurar el marcador gràcies a un ràpid contraatac. Santa, a mitjan primera meitat, va ampliar les distàncies en el marcador amb un gol de jugada col·lectiva. Just abans d'arribar al descans, Corvo va perdonar el tercer gol des del doble penal. A la represa, els locals van apretar però van veure com Corvo no perdonava un altre cop i encar-rilava la victòria amb el 0-3. L'Hospitalet Bellsport va buscar amb insistència el gol per posar-se dins del partit i ho van aconseguir a set minuts del final. L'entrenador local va decidir sortir amb el porter jugador els darrers cinc minuts, però van topar amb una gran actuació del porter manresà Vixi, qui ho va aturar tot. Ja en l'últim minut, el mateix porter va enviar una pilota llarga als peus de Lavado, qui no va perdonar i va sentenciar amb el definitiu 1-4.

La setmana vinent, el conjunt bagenc rebrà la visita del complicat líder de la competició, el Natació Sabadell.