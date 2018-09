MotoGP: Márquez brilla a Motorland i és més líder del mundial

Sisena victòria de la temporada per a Marc Márquez (Honda), que surt de Motorland més líder del Mundial. Els italians Dovizioso (Ducati) i Iannone (Suzuki) el van acompanyar al podi.



La cursa va començar amb una espectacular caiguda de Jorge Lorenzo (Ducati). El pilot que havia estat el més ràpid en els entrenaments de dissabte i que tothom donava com a clar favorit a la victòria, va cometre un error i va anar per terra dislocant-se un dit del peu amb la caiguda.



Així ha estat la caiguda de Lorenzo

Amb Lorenzo fora de combat, la cursa semblava que es convertiria en una batalla entre Márquez (Honda) i Dovizioso (Ducati). Però en el tram final, les Suzuki de Iannone i Rins van atrapar el duet capdvanter, servint unes últimes voltes d'infart als espectadors.El pilot de Cervera va ser el més fort i va aguantar les envestides dels italians per acabar sumant una nova victòria i consolidant el seu lideratge al MundialLes Yamaha oficials de Rossi i Viñales, vuitè i desè respectivament, van tornar a decebre.