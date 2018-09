El Nàstic juvenil ensenya la seva identitat i obté la primera victòria

Després de tres partits amb la sort en contra, el Gimnàstic de Manresa juvenil va aconseguir sumar els primers tres punts de la temporada en imposar-se per un sòlid 2-0 davant d'un inofensiu i desaparegut AD Stadium Casablanca de Saragossa.

El conjunt entrenat per Ferran Costa va mostrar la seva millor versió i va aniquilar un equip rival que va ser incapaç de passar del mig del camp. Els bagencs van controlar el ritme del partit i amb un gran joc combinatiu, amb alternances amb estil directe per buscar el davanter Gassan, van fer molt mal a la defensa visitant. Durant la primera meitat, però, els locals, tot i jugar a camp contrari la majoria d'estona, no van tenir ocasions gaireclares per marcar. Es va arribar al descans amb l'empat a zero gols en el marcador.

A la represa, els escapulats van sortir amb la mateixa tònica i la dinàmica no va canviar. Al minut 67, Gassan va aprofitar una excel·lent assistència de Gulias per sobre la defensa per definir a la perfecció i fer pujar l'1-0 en el marcador. Dos minuts més tard, el mateix Gassan va perdonar el segon gol després de desaporfitar un clar un contra un amb el porter. A falta decinc minuts per al final, el davanter local Aleix va sentenciar la victòria per als bagencs després d'aprofitar una magistral jugada d'estrategia en una falta lateral.