El Reus Deportiu vol millorar a la taula i el Nàstic, sortir de la zona de descens

El Reus i el Nàstic de Tarragona protagonitzaran el primer derbi de la temporada a Segona Divisió A, en la sisena jornada del campionat. En aquests moments, ambdós equips malden per situar-se en una posició còmoda a la taula classificatòria, però mentre els de Xavi Bartolo han millorat prestacions i resultats en els últims partits i podrien assentar-se a mitja taula, els de José Antonio Gordillo busquen abandonar definitivament la zona de descens. El matx s'iniciarà a les sis de la tarda, a l'Estadi Municipal de Reus, on es preveu que s'apleguin uns 4.000 aficionats. Bartolo segueix sense tenir disponible tots els seus futbolistes, perquè el club ha excedit el límit salarial. El Nàstic afronta el partit amb les baixes per lesió del central Joshua Mejías, del migcampista Ramiro Guerra i del lateral esquerra Javi Jiménez.