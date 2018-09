El VAR dona el triomf més esquifit al Reial Madrid

Un gol de Marc Asensio anul·lat en primera instància pel jutge de línia i concedit pel VAR, va donar el triomf més curt del curs al Santiago Bernabéu el Reial Madrid davant un bon Espanyol, que va estavellar a la fusta la seva oportunitat de puntuar.

Mai és fàcil gestionar una ressaca de nit europea en ple marató de partits. Menys encara si el rival arriba inspirat, com l'Espanyol. Rebaixar les pulsacions i les rotacions comporten un perill que va esquivar un Reial Madrid sense Carvajal, Marcelo, Kroos ni Bale. Bona part de la seva columna vertebral. Era el moment de mostrar si el fons d'armari madridista ha millorat respecte al passat curs. Un dels que ajuda a aconseguir-ho és Odriozola. Pur desvergonyiment en el seu debut en un Bernabéu que li va pesar tan poc com l'escut. Va trobar una via per córrer la banda i explotar el seu físic.

El Reial Madrid va passar de protagonitzar un vendaval d'ocasions davant el Roma a disparar un sol cop a porta en tota la primera part. Va ser gol. Va castigar l'únic instant de desordre defensiu de l'Espanyol. Amb l'1 a 0, el Madrid va buscar la sentència però va topar amb un vell amic, el porter Diego López.