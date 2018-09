«Aquesta victòria ens ha de donar molta confiança»

? El tècnic del Mnresa, Piti Belmonte, no va amagar la seva satisfació per una victòria que considera «molt important pel rival que era i per agafar confiança. El Viladecans és un equip amb jugadors que fa anys que treballen junts i, en canvi, nosaltres encara estem en construcció. Sabíem que no seria fàcil rebre el líder de la categoria. A la primera part hem portat nosaltres el ritme, però a la represa ells tenien l'obligació de pressionar-nos. Malgrat això, i tret del xut al travesser, només ens han fet xuts llunyans. Nosaltres, amb l'1 a 0, hem continuat atacant perquè considero que tenir la pilota és la millor defensa que podem fer. En això hem millorat respecte d'anteriors enfrontaments, com el de diumenge a Borges».