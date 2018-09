El Berga perdona en atac i empata amb la Gramenet

El Berga va cedir els primers dos punts de la temporada després d'empatar sense gols en el complicat camp de la Gramenet. Els berguedans van anul·lar per complet el joc ofensiu dels locals gràcies a una sòlida defensa. Els jugadors entrenats per Joan Prat van desaprofitar dos ocasions clares de gol durant els primers 45 minuts, però Sua i posteriorment Yutti no van estar prou encertats. L'equip de casa tan sols va tenir una aproximació a la porteria defensada per Peralta just abans d'arribar al descans. El visitant Carreras va fer una cessió amb el cap al seu porter, però el davanter va ser més ràpid i es va anticipar. El xut del jugador de la Gramenet va ser interceptat pel mateix Car-reras a la línia de gol. Amb l'empat a zero gols, ambdós equips van enfilar el túnel dels vestidors.

A la represa, els berguedans, amb més físic, van avançar línies i van dominar davant d'un conjunt local que va ser incapaç de trepitjar l'àrea rival. El Berga va perdonar de nou dues vegades. Sua i Noguera, aquest amb un xut al pal, no van aprofitar per marcar el que hauria significat el primer gol dels berguedans i col·locar-se amb un pòquer de victòries.

En la propera jornada, els jugadors de Joan Prat rebran la visita del Juan XXIII, equip que ocupa el penúltim lloc de la classificació sense cap punt.