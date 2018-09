El Girona suma un punt dolç al Camp Nou

El Girona va tenir a tocar la proesa de vèncer al Camp Nou. Per això, l'empat aconseguit davant el Barça pot semblar, per als mateixos gironins, poc premi (segurament que amb el temps podran valorar millor el resultat). Per als blaugrana, només sumar un punt al seu camp, també pot considerar-se insuficient, malgrat haver de jugar amb inferioritat des del minut 34 per l'expulsió de Lenglet. Sigui com sigui, el derbi català passarà a la història com un duel en el qual el Girona va fer un pas endavant en relació amb la golejada rebuda l'any passat (6-1).

Malgrat la relliscada, el Barça manté el lideratge després de perdre els dos primers punts a la lliga, però ara empatat a punts (13) amb el Reial Madrid (els blanc van guanyar dissabte l'Espanyol per un esquifit 1 a 0).

Com semblava prou lògic –el Barça té tres partits en sis dies–, Ernesto Valverde va optar per fer algunes rotacions al seu onze titular, i va fer descancar Sergi Roberto, Umtiti, Rakitic i Coutinho, i va fer entrar Semedo, Lenglet, Arthur i Arturo Vidal. També Eusebio Sacristán, en els gironins, va reservar algun dels seus habituals, com Borja Garcia i Pedro Porro. El tècnic val·lisoletà va tenir el manresà Eric Montes a la banqueta.

La primera part va tenir dues fases ben diferenciades. Un tram inicial en el qual els blaugrana van imposar el seu domini davant un Girona reservat, amb acumulació d'homes al darrera. Eel conjunt blaugrana no va tardar a crear la primera acció de perill. Va ser una jugada individual de Messi, que, després de passar de costat a costat de la frontal de l'àrea, va engaltar una rematada creuada que va fer lluir el porter Bono. Malgrat que no era un partit especialment dur, l'àrbitre ja havia mostrat tres targetes en els primers quinze minuts (Semedo, Arthur i Stuani).



El gol no va tardar

El Barça tenia paciència en els seus atacs i no es va fer esperar l'1 a 0, obra, és clar, de Messi. Era el minut 18 quan Arturo va superar amb empentes i rodolons diversos defensors del Girona per assistir Messi, qui, sol dins de l'àrea, va batre amb un llançament col·locat a Bono. Amb el marcador desfavorable, el Girona va intentar sorprendre a la contra. Al minut 28, Portu va tenir l'empat a les seves botes però després de driblar Ter Stegen, la seva rematada la va desviar des de la mateixa ratlla de gol Piqué. Al minut 34 va arribar l'acció més polèmica del partit. En primera instància es va apreciar una topada entre Lenglet i Pere Pons, però el VAR i l'àrbitre van determinar que el central francès havia colpejat voluntàriament el jugador català amb el cotze. La targeta vermella deixava el Barça amb deu jugadors.

Fins al descans, el Girona es va fer amo i senyor de la situació, aprofitant el desconcert en la formació blaugrana. I quan només faltava un minut per complir-se el temps reglamentari, Stuani es va anticipar a Piqué (aquest no va rebre l'ajuda de Busquets en absència de Lenglet) i va batre Ter Stegen. Començava un partit nou.

A la represa va entrar Umtiti per Dembélé, i l'equip quedava amb un home menys en atac. En una de les primeres accions del segon temps, Arthur va rematar amb el cap però a les mans de Bono. Al minut 50, Portu va superar Piqué per velocitat presentant-se davant Ter Stegen. El porter alemany va aturar el xut del jugador del Girona, però el rebuig va anar a parar als peus de Stuani, qui, amb una forta rematada, va col·locar la pilota lluny de l'abast de qualsevol jugador del Barça. Amb l'1 a 2, Valverde va optar per donar entrada a dos habituals, Coutinho i Rakitic, en el lloc d'Arthur i Arturo Vidal (min 57). No havien passat dos minuts que Messi, en un llançament de falta marca de la casa, va estavellar la pilota al travesser. A mesura que passaven els minuts, el Barça creixia com a equip i el Girona s'anava fent més petit, amb poques opcions en atac davant l'empenta local. Al minut 62, Piqué va saltar més que dos dels defensors del Girona per marcar el 2 a 2, després d'una primera acció de Suárez i la corresponent aturada de Bono.

El Girona ja semblava conformar-se amb l'empat i una de les armes era travar el partit amb la reiteració de faltes. Fins al final, el més destacable un parell de llançaments de Coutinho, el segon molt intencionat.