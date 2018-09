El júnior B del Manresa queda a les portes de la remuntada

El duel entre el Sant Feliuenc i el júnior B del Manresa va començar amb un ritme frenètic que va fer que els locals es posessin per davant, però els manresans no tardarien a reaccionar, posant-se a tan sols 1 punt per sota. En el segon quart, el Sant Feliuenc es va mostrar efectiu des de la línia de 3, mentre que els visitants, erronis en els llançaments però encertats en defensa, van arribar al descans perdent de 5. A la represa, el júnior B va sortir adormit i els locals van augmentar l'aventatge a 10 punts. A més, dues lesions de jugadors manresans van fer minvar l'equip, que va tirar d'orgull per reduir la diferència a 3 punts, tot i que no van poder remontar.