Karen Movsziszian guanya el primer Obert d'Escacs Actius de la Joviat

El gran mestre armeni del Club d'Escacs Sant Andreu Karen Movsziszian, establert a Manresa, es va proclamar vencedor de la reeixida primera edició de l'Obert Internacional d'Escacs Actius de la Fundació Joviat.

La competició va reunir dissabte, a les instal·lacions de l'escola Joviat, un total de 75 participants de nou banderes diferents.

El torneig estava inclòs dins el Circuit Català d'Oberts Internacionals i es va disputar a nou rondes de quinze minuts amb cinc segons d'increment per jugada. La direcció va anar a càrrec de Jordi Lladó, entrenador de la secció d'escacs del centre educatiu, mentre que el responsable arbitral va ser l'àrbitre internacional Miguel Ramos. Les rondes van aplegar en un únic grup tots els escaquistes en competició, tot i establir-se, després, classificacions separades per edats i nivells escaquístics.

Karen Movsziszian va assolir el triomf després de batre a la darrera ronda el també gran mestre Josep Oms (Club Ajedrez Monzón) i va sumar vuit dels nou punts possibles. La segona posició va ser per al gran mestre argentí Leandro Krysa (Club d'Escacs Mollet), amb 7,5 punts, mentre que el tercer lloc va correspondre al mestre internacional (IM) Pere Garriga (7 punts), membre també del club vallesà. Cal ressenyar, per últim, la cinquena posició assolida per l'IM colombià i resident a Sant Joan de Vilatorrada Jorge A. González (Figueres CE), amb 6,5 punts, i el catorzè lloc (6 punts) del manresà i mestre català Juli Pérez (Escacs Catalònia Club).



Trenta-tres joves escaquistes

En les categories de promoció, fins a 33 joves escaquistes van competir en aquesta primera edició de l'obert. Entre aquests, cal destacar la presència del campió estatal sub-9, Daniel Salinas, de la seva homònima femenina sub-12, Aramí Lobo, així com del sub-18 Gerard Ayats. A Manresa, en la categoria sub-16 es va imposar Josep Maria Ribera (Geva-Cea CE), amb 6 punts; en la sub-14, Sergi Prats (CE Llinars) amb 5,5 punts; en la sub-12, Roger Bernadó (Societa Coral Colón de Sabadell) amb 6,5 punts; en la sub-10, Arnau Muntal (Cerdanyola CE) amb 5,5 punts, i en la sub-8, Oriol Nájar (Fundació Joviat) amb 2.5 punts.

El millor local va ser Èric Iborra (Joviat), que va sumar 4 punts i va assolir el 42è lloc a la classificació general. Finalment, en la categoria sènior, per a majors de 60 anys, (S60) va guanyar Josep Creus (CE Navarcles) amb 5,5 punts.