L'Hospitalet Bellsport rebaixa l'autoestima del Manresa FS juvenil

El juvenil del Manresa FS va subestimar l'Hospitalet Bellsport en la segona jornada de lliga. La victòria contra pronòstic davant l'Industrias Santa Coloma va repercutir mentalment als manresans.

Els nois de Kim Esteller no van sortir al camp tant «endollats» com en la primera jornada i això els va passar factura. També per mèrit del rival, que va agafar la batuta del partit des de l'inici, amb dos gols en deu minuts. Pere Aran va fer pujar l'1-2 al marcador, però els del Barcelonès van tancar la primera meitat amb un resultat molt favorable per als locals (4-1). Ja al segon temps, els manresans van encaixar el 5-1 i van optar per jugar amb porter jugador. Biel Caballo va maquillar el resultat final en anotar el segon gols visitant.

Els del Bages van anar a remolc tot el partit i els va faltar la concentració que van lluir contra l'Industrias Santa Coloma. Els tocarà refer-se al Pujolet contra el Sabadell.