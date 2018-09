L'Igualada femení rep un cop dur en la seva visita a les Illes davant del Collerense (2-0)

L'Igualada femení va rebre un càstig massa dur en la seva visita a Palma, a Mallorca, davant del Collerense (2-0). El resultat final hauria pogut ser ben diferent si un xut de Sónia Perlaza només començar, després d'un magnífic control, no s'hagués estavellat al pal. Les blaves van sortir endollades en els primers compassos del partit. Les jugadores de Jordi Tor-res van controlar en tot moment els atacs de les locals, que arribaven a la frontal però sense crear gaire perill. Just abans del descans, les mallorquines van encetar el marcador. Un rebuig d'una defensora igualadina va colpejar a l'esquena de la davanter local per posar l'1-0 en el marcador.

Just a l'inici de la represa, el Collerense va ampliar les distàncies amb el segon gol. Tot i aquesta adversitat, les blaves van continuar lluitant i a la recta final van tenir opcions per marcar un gol que hauria aportat emoció al partit. El conjunt de casa va contrarrestar les oportunitats de les visitants i va saber mantenir l'avantatge per anotar la primea derrota de la lliga a les igualadines. La setmana vinent les jugadores de Jordi Torres rebran la visita del Sant Pere Pescador.