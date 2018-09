El Martorell aguanta 50 minuts amb deu homes amb un gran desgast físic

El Martorell d'Albert Nualart va suar de valent per endur-se una nova victòria i col·locar-se com a líder de la competició, després d'aguantar 50 minuts amb un jugador menys per l'expulsió, per doble targeta groga, d'Abde. Els locals van estar bé durant els primers compassos però van topar amb un rival que va desplegar un joc molt dur i que travava en tot moment el ritme del partit. L'equip entrenat per Albert Nualart va obrir la llauna després d'una gran jugada per la banda dreta d'Aguilera en la qual ell mateix va finalitzar amb un gran xut que va significar l'1-0.

Just abans d'arribar al descans, el local Abde va ser expulsat per doble targeta groga. Els locals van fer canvis tàctics a la represa i van ser capaços d'aguantar el marcador per sumar els tres punts.