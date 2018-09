El Nàstic exhibeix enginy golejador rere l'Espanyol, el Mallorca i el Barça

Amb la solvent victòria d'aquest cap de setmana del juvenil del Gimnàstic de Manresa davant de l'Stadium Casablanca de Saragossa (2-0), l'equip entrenat per Fer-ran Costa està demostrant una espectacular capacitat golejadora. Els bagencs, després de les primeres quatre jornades disputades, acumulen un total de 7 gols a favor, nomès superats per l'Espa-nyol amb 9 gols, i el Mallorca i el Barça amb 8. Els escapulats recuperen senyes d'identitat del curs passat, amb la porteria a zero i marcant gols a pilota aturada.