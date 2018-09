El Navàs venç de nou La Salle en la final de la Copa Bages

El Navàs es va endur el títol de la Copa Bages B en derrotar La Salle Manresa en la final per segona temporada consecutiva (43-55). En un matx típic de pretemporada, el primer quart va ser molt igualat, tal com demostra el marcador final del període (10-10). En el segon, els jugadors dirigits per Isidre Suau van anotar un parcial de 4-14 i van agafar una renda de deu punts que van poder mantenir fins al final. En la categoria A, l'Artés va obtenir el tercer lloc en vèncer el Grup Barna per 75-77, mentre que el Badalonès es va proclamar campió en tombar clarament el Granollers (71-95).