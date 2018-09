La Piri acaba patint per derrotar el Viladecavalls

La Pirinaica va donar un cop sobre la taula en derrotar un dels millors equips de la lliga, el Viladecavalls. Això sí, els homes d'Eladio Gallego van acabar patint en un partit que semblaven tenir controlat amb el 3-0 a favor.

La primera part va ser de domini local. Al minut 12, David Nogareda, autor dels tres gols de la Pirinaica, va rematar al primer pal una pilota centrada des de la banda per obrir el marcador. El mateix Nogareda va ser el més espavilat en el 2-0, en rematar un refús del porter vallesà, després d'un xut des de fora l'àrea.

A la segona part, la Pirinaica va tornar a sortir molt entonada i, al minut 54, l'home del partit per als manresans, Nogareda, va fer el tercer en rematar de cap un córner. La Piri tenia el partit sota control i, fins i tot, hauria pogut eix-amplar la diferència, però no ho va fer i el Viladecavalls es va recuperar per reduir distàncies, primer amb una rematada al segon pal i després a través d'un dubtós penal.

Els de la Mion van acabar patint per assegurar els tres punts, però finalment es van mantenir ferms en defensa. El proper compromís dels de Gallego serà a Artés.