El Sallent cau al contraatac malgrat tenir l'enfrontament controlat contra el Masnou

El Sallent va deixar escapar una bona oportunitat per puntuar davant del Masnou. L'equip entrenat per Jesús Pelfort va tenir el partit controlat en tot moment però dos ràpids contraatacs a la represa van capgirar el marcador a favor del conjunt visitant. Durant la primera meitat, els bagencs van estar ben col·locats damunt la gespa. Els locals van crear més sensació de perill, però sense inquietar en cap moment la porteria visitant. L'equip del Masnou es va mostrar molt inofensiu durant els primers 45 minuts i ambdós equips van marxar cap al túnel de vestidors amb un empat a zero gols en el marcador.

A la segona meitat, el partit es va trencar i cap equip va saber controlar les anades i tornades. Pablo, que va substituir Peñarrubia al descans, va marcar un autèntic golàs des de més de 25 metres i va inaugurar d'aquesta manera el marcador al minut 57. Minuts més tard, el mateix Pablo va perdonar el segon gol. El Masnou va saber reaccionar molt bé i Torné, amb un ràpid contraatac, va sortejar quatre defenses i va posar les taules en el marcador, 1-1. A les acaballes, i de nou en un contraatac, el Masnou va marcar l'1-2.