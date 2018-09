Primer triomf del pilot surienc Josep Garcia en el World Enduro Super Series

Cap de setmana excepcional per a Josep Garcia en la sisena cita de la temporada del World Enduro Super Series, celebrada el passat cap de setmana en un dels circuits més mítics de l´off-road a Anglaterra: el Hawkstone Park. El surienc, que estava molt a gust amb les sensacions sobre la seva KTM 250cc i quatre temps, es va mostrar invencible, dominant un pròleg de gran velocitat i una cursa molt exigent per davant de Nathan Watson (KTM) i Billy Bolt (Husqvarna).

Després de diverses curses extremes, a Hawkstone Park va ser moment per l´enduro, una de les modalitats preferides de Josep Garcia. En el pròleg celebrat dissabte, el surienc va imposar, des del primer moment, un fort ritme tant en la prova d´enduro com en la de motocròs, on el fang va ser un dels principals protagonistes. Amb unes condicions gairebé perfectes pel de KTM, Garcia va dominar l´Enduro Sprint aturant el cronòmetre en 26:35:13 i amb una còmoda distància de més de 30 segons sobre Nathan Watson i Billy Bolt, segon i tercer respectivament en la prova d´obertura.

El diumenge, els més de 250 participants de la sisena prova del World Enduro Super Series van haver d´enfrontar-se a dues hores i mitja de Cross Country. Una jornada realment dura i exigent al llarg del circuit, caracteritzat pels seus boscos circumdants. Una prova favorable per pilots ràpids com Josep Garcia, on la resistència i el seu excel·lent estat físic van ser claus per la seva victòria.