La UE Tàrrega destitueix el tècnic manresà Víctor Vera

«Em van dir, després del Tàrrega-Rapitenca (1-5), que l'equip necessitava un cop d'efecte, que no el veien endollat; per això em van destituir» comentava ahir l'entrenador manresà Víctor Vera, poques hores després de ser acomiadat de la banqueta de la UE Tàrrega, equip del grup 2 de Primera Catalana com el Manresa i l'Igualada.

Vera admet que «l'equip no ha començat bé, amb tres derrotes i un empat, però jo penso que la junta s'ha precipitat, perquè em veia capaç de revertir la situació. També és cert que el parcial de la primera part del partit de diumenge, un 0 a 5 amb la Rapitenca, no el van pair, encara que durant la setmana anterior ja veia alguna cosa estranya. Potser sí que hi ha hagut algun jugador que ha desitjat la meva destitució. Considero que abans de fer-me fora hauríem d'haver parlat de la situació per trobar una solució entre tots. Això els vaig dir, però no van entrar en raons».

Víctor Vera va agafar la UE Tàrrega després de l'ascens des de Segona Catalana. El tècnic manresà considera que «per un motiu o altre no hem pogut començar la preparació amb tota la gent fins la darrera setmana de pretemporada. S'ha de tenir en compte que hi ha deu jugadors nous i això vol dir més temps d'adaptació. No cal donar-hi més voltes. Ara descansar i esperar que algun altre equip vulgui que jo l'ajudi».