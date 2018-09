Xexi marca de cap i dona la victòria a un Joanenc superior tàcticament

El Joanenc va sumar una nova victòria, i per la mínima, al camp del Castellar gràcies a un solitari gol de Xexi, de cap, just abans d'arribar al descans. Els groguets van ser molt competitus durant els noranta minuts i van dominar sense generar ocasions gaire clares de gol. Criado va recuperar un pilota al mig del camp i, després d'una gran jugada per la banda esquerra, va enviar una centrada a la perfecció a Xexi, que no va fallar de cap i va enganyar el porter per fer el 0-1 just abans de marxar als vestuaris.

A la represa, els locals van apretar per intentar empatar però van topar amb una forta i impenetrable defensa bagenca. En els dar-rers cinc minuts, els locals van gaudir de les millors ocasions però Baquero ho va aturar tot.