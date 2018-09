Infantils, cadets i júniors, per primer cop a Preferent

? Per primer cop a la seva història, la Fundació Joviat té els seus tres equips més representatius de base a la màxima categoria, la Preferent. Les tres formacions ja estan en competició. El júnior ha disputat dues jornades i les dues a casa. Primer van ser derrotades pel Joventut de Badalona per 59 a 68, i aquest cap de setmana passat es van refer davant el Sant Adrià B per 57 a 54; cal tenir en compte que aquest equip del Barcelonès va proclamar-se, la temporada passada, campió d'Espanya cadet. El cadet ha caigut amb el N. Sabadell per 54 a 61 i amb l'Hospitalet per 31 a 28. I l'infantil va debutar aquest cap de setmana a la pista del Platges Mataró amb un resultat de 70 a 44.