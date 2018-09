Joviat: bàsquet femení i quelcom més

El júnior A, format per Tania Megias, Aina Puigdellívol, Carlota Colell, Núria Cunill, Ari Fontanet, Clàudia Brun, Queralt Almasqué, Clàudia Torrabadella i Clàudia Flores, amb Marc Font, Dani i Dídac Alsina com a tècnics arxiu particular

Un total de 75 escaquistes de nou nacionalitats, entre els quals grans mestres, mestres internacionals, mestres FIDE, i també joves promeses de nivell estatal, entre d'altres, van participar en la primera edició de l'Open Internacional d'escacs de la Fundació Joviat dissabte passat. Aquesta organització és un exemple que deixa clar que la secció d'esports d'aquesta escola manresana està ben viva, i no només en la modalitat estrella, el bàsquet femení, sinó també en altres especialitats com els mateixos escacs, el futbol sala, el patinatge artístic, el bàdminton o l'hoquei patins.

Jaume Sensat, responsable de Millora Contínua i Innovació de la Joviat, ha destacat que «la secció d'esports de la Fundació Joviat va creixent a mesura que les famílies agafen protagonisme. El 3x3 de bàsquet femení que van fer ara fa unes setmanes també il·lustra la transformació de la secció que, amb el suport de l'escola i la coordinació esportiva, va on empe-nyen els pares i mares».

Jordi Teixidó, Jordi Lladó i Marc Oliveras són els monitors d'una secció d'escacs molt potent, que té un grup de 34 alumnes de parvulari i 104 de primària. A la Joviat, els escacs són un extraescolar i també una assignatura curricular a EP4. Dels de primària, uns 40 participen en el campionat escolar d'EP3 a EP6 i també alguns escollits d'EP1 i EP2; i d'aquests, uns deu són federats i fan un entrenament els dilluns a la tarda, i participen en les competicions que organitza la Federació Catalana d'escacs.

El futbol sala és un altre extraescolar de la Fundació Joviat, amb uns 50 jugadors que formen els equips prebenjamí EP1, prebenjamí EP2, benjamí EP3 i EP4, i l'aleví EP5 i EP6, que participen en els tornejos del Consell Esportiu del Bages, i un juvenil que està federat; també hi ha una escola de futbol sala de P5. Els coordinadors són Aleix Torra i Aleix Dalmau.

Una de les modalitats més de lleure és el patinatge artístic, amb cinc grups d'EP1 a EP6 i uns 110 nens i nenes sota el monitoratge d'Eva Montero i Àlex Rubio. En aquest cas, a final de curs, els patinadors més experimentats prenen part en les proves que organitzen els consells esportius. De bàdminton hi ha dos grups amb més de 50 jugadors d'entre EP3 i EP6. Adrià Guitart és el responsable de bàdminton i de l'hoquei patins, també amb un grup d'uns 25 nens i nenes d'EP3 a EP6.

La Fundació Joviat és un referent al Bages en bàsquet femení, amb Xavier Sisa, Gerard Barbé i Mariano Martos com a coordinadors i líders del projecte. Jaume Sensat comenta que «en bàsquet, mantenim el pacte amb La Salle. Els nens que juguen a la Joviat i acaben l'etapa de mini van a La Salle. I les nenes que els acaben a ells, vénen a la Joviat. Així, uns i altres poden continuar jugant». La Fundació Joviat té gairebé 300 basquetbolistes, la majoria noies, amb 20 equips i l'escola. Sensat deixa clar que «nosaltres no anem a buscar jugadores, però si venen, no els diem que no. Fa uns anys que tenim sènior i va ser un gran encert la seva creació perquè és el mirall de tot el club, sobretot per als equips de base. També fa un temps vam plantejar a altres entitats de la comarca d'unir-nos per potenciar el bàsquet femení, però no va ser possible».

La secció esportiva de la Fundació Joviat funciona sense una junta tradicional, però «amb molta confiança en els coordinadors i pares i, com he dit, amb el suport logístic de l'escola», diu Jaume Sensat.