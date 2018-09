Luka Modric guanya el premi The Best al millor jugador de la temporada passada

El migcampista croat Luka Modric va veure recompensada la seva gran temporada amb el premi The Best

El migcampista croat Luka Modric va veure recompensada la seva gran temporada amb el premi The Best JOHN SIBLEY/reuters

Luka Modric va ser guardonat amb el premi The Best de la FIFA, que l'acredita com a millor futbolista del món de la temporada passada, en la gala que es va fer ahir al Royal Albert Hall de Londres. El migcampista croat del Reial Madrid, que va rebre el premi de mans del president de la FIFA, Gianni Infantino, es va emportar el guardó amb un 29,05 % dels vots, i va superar els altres dos finalistes, el portuguès Cristiano Ronaldo, segon amb un 19,08 %, i l'egipci Mohamed Salah, tercer amb un 11,23 %.

El francès Kylian Mbappé, amb un 10,52 %, va ser quart, i l'argentí Leo Messi, cinquè amb un 9,81 %. Completen el top 10 el gal Antoine Griezmann (6,69 %), els belgues Eden Hazard (5,65 %) i Kevin De Bruyne (3,54 %), el francès Raphael Varane (3,45 %) i l'anglès Harry Kane (0,98 %).

Modric, de 33 anys, que es va proclamar campió de la Lliga de Campions amb el Reial Madrid i subcampió del món amb Croàcia, va trencar amb el domini del seu excompany d'equip Cristiano Ronaldo, guanyador d'aquest premi les dues últimes edicions.

En la categoria femenina, la jugadora brasilera Marta Vieira es va endur el premi a millor futbolista del món per sisena vegada, tot i que no guanyava aquest guardó des del 2016. Vieira es va imposar en la votació a la noruega Ada Hederberg i a l'alemanya Dzsenifer Marozsán, totes dues de l'Olympique de Lió.

En altres categories, el seleccionador francès Didier Deschamps va ser guardonat com el millor entrenador després de conduir el seu país al títol mundial a Rússia, i va superar en la votació el seu compatriota Zinedine Zidane i el seleccionador croat Zlatko Dalic. Pel que fa al millor porter, el gua-nyador va ser el belga Thibaut Courtois, que aquest estiu va fitxar pel Reial Madrid procedent del Chelsea. Courtois es va imposar al francès Hugo Lloris (Tottenham) i al danès Kasper Schmeichel (Leicester).

D'altra banda, Leo Messi va ser l'únic jugador del Barça inclòs per la FIFA al millor equip de la temporada passada, format per David De Gea a la porteria, Dani Alves, Varane, Sergio Ramos i Marcelo en defensa, Modric, Kanté i Hazard al mig del camp, i Messi, Mbappé i Cristiano Ronaldo a la punta d'atac.

Un dels tres finalistes al The Best, Mohamed Salah, va guanyar el premi Puskas al millor gol de la temporada passada, al qual també optaven Messi i Cristiano Ronaldo, els dos grans absents de la jornada. El gol de Salah va ser en un derbi de Mersey, un Liverpool-Everton. És innegable que és un gol de gran qualitat, però no té la plasticitat de les xilenes de Cristiano Ronaldo en un Juventus-Madrid o de Gareth Bale a la final de la Champions. Cal recordar que el premi Puskas és per votació popular i, segurament, bona part de la població d'Egipte va votar pel seu compatriota.