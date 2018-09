El Manresa B juvenil reacciona a la segona part i obté un empat

El Manresa B va empatar en la seva complicada sortida al camp del Jabac i Terrassa C. El conjunt manresà va plantar cara en tot moment i va tenir opcions per remuntar. Durant la primera meitat els locals estaven ben col·locats damunt del camp davant d'un equip visitant que li va costar entrar dins del partit. Just abans d'arribar al descans els vallesans es van avançar en el marcador. A la represa els manresans van reaccionar i van collar per intentar empatar. No va ser fins a falta de 14 minuts quan el Manresa va aconseguir fer el gol de l'empat.