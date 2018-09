El Nàstic B juvenil segueix sense encaixar i empata

El juvenil B del Gimnàstic de Manresa va cedir el primer empat en el seu desplaçament al camp del Sant Ildefons en un partit on les defenses es van imposar als atacs. Els bagencs van ser incapaços de perforar la porteria local tot i que van gaudir d'aproximacions clares de gol. A la represa ambdós equips van sortir a buscar el partit però no van estar encertats de cara a porteria. L'equip visitant, però, continua amb una sòlida defensa i encara no ha encaixat cap gol aquesta temporada.

Tot i l'empat, els escapulats segueixen líders i la setmana vinent rebran la visita de la Floresta al Gimnàstic Parc.