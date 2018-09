El Nàstic infantil salva un punt en el tram final al camp del Mataró

El Gimnàstic de Manresa infantil va empatar en la seva sortida al camp del Mataró. L'equip entrenat per Edu Castilla va perdonar ocasions durant la primera meitat i cap equip va ser capaç de perforar la porteria rival. Es va arribar al descans amb un empat a zero gols en el marcador.

A la segona meitat el partit es va obrir i els locals ho van aprofitar per posar-se al davant amb un gol al minut 44. A partir d'aquí els bagencs van obtenir el control del partit i van començar a dominar clarament. No va ser fins a falta de sis minuts per al final de l'enfrontament quan el visitant Ferhani va ser capaç d'empatar. A les acaballes els visitants van gaudir d'algunes aproximacions però ja no van poder fer moure més el marcador.