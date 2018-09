La pivot Cassie Oursler no convenç el Cadí, i ja li busquen substituta

La jugadora que havia de ser el referent interior del Cadí la Seu, l'americana Cassie Oursler, ha estat acomiadada. Justament, perquè era clar amb tres setmanes de pretemporada que no podria marcar diferències. El club i la jugadora, que ja no va jugar contra el Tolosa per evitar una lesió que frustrés l'operació sortida, han arribat a un acord per rescindir el contracte. L'entitat urgellenca ja rastreja el mercat per mirar de trobar un recanvi de garanties, tot i que no serà fàcil.

Ara l'entitat i els agents d'Oursler han d'acabar de tancar les condicions econòmiques en què s'ha de fer la rescissió. D'això en depèn, en una part, la possibilitat d'incorporar una nova jugadora. El director tècnic de l'entitat, Pep Ribes, ha admès que hores d'ara el mercat no ofereix gaires alternatives. I menys encara a l'abast d'un Cadí que ha de racionalitzar qualsevol euro de despesa i que disposa d'un pressupost molt just. És evident, però, que tot el cos tècnic de l'entitat tenia clar que Oursler no era, ni de bon tros, la peça que esperaven.