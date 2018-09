Un solitari gol de Sabí a la represa dona la victòria al Nàstic cadet

El Gimnàstic de Manresa cadet va obtenir la primera victòria de la temporada després d'imposar-se per la mínima en un duel molt anivellat davant del Mercantil. Ambdós equips van disputar una primera meitat igualada amb alternaces en el joc. Es va arribar al descans amb empat a zero gols. A la represa els jugadors escapulats van sortir més forts i ràpidament al minut 6 de la segona meitat el local Sabí inaugurava el marcador a favor de l'equip entrenat per Óscar Segura. Els visitants van avançar línies per intentar empatar però van topar amb una forta i sòlida defensa local que va impedir cap tipus de reacció.