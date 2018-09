Primer triomf de Josep Garcia en el World Enduro Super Series

arxiu particular

Cap de setmana excepcional per a Josep Garcia en la sisena cita de la temporada del World Enduro Super Series, celebrada el cap de setmana en un dels circuits més mítics de l'off-road a Anglaterra: el Hawkstone Park. El surienc, que estava molt a gust amb les sensacions sobre la seva KTM 250 cc i quatre temps, es va mostrar invencible i va dominar un pròleg de gran velocitat i una cursa molt exigent al davant de Nathan Watson (KTM) i Billy Bolt (Husqvarna).

Després de diverses curses extremes, a Hawkstone Park va ser el moment de l'enduro, una de les modalitats preferides de Josep Garcia. En el pròleg celebrat dissabte, el surienc va imposar, des del primer moment, un fort ritme tant en la prova d'enduro com en la de motocròs, on el fang va ser un dels principals protagonistes. Amb unes condicions gairebé perfectes per al de KTM, Garcia va dominar l'Enduro Sprint aturant el cronòmetre en 26:35:13 i amb una còmoda distància de més de 30 segons sobre Nathan Watson i Billy Bolt, segon i tercer respectivament en la prova d'obertura.

Diumenge, els més de 250 participants de la sisena prova del World Enduro Super Series van haver d'enfrontar-se a dues hores i mitja de Cross Country. Una jornada realment dura i exigent al llarg del circuit, caracteritzat pels seus boscos circumdants. Una prova favorable per a pilots ràpids com Josep Garcia, en què la resistència i el seu excel·lent estat físic van ser clau per a la seva victòria.