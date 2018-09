El Barça diu adeu a Navarro per segona vegada, al Palau

El món del bàsquet es va tornar a rendir a la figura de Juan Carlos Navarro en el segon acte institucional de comiat, organitzat pel FC Barcelona al Palau Blaugrana. Un acte de caràcter privat al qual van assistir familiars, directius, amics i excompanys de pista del jugador santfeliuenc.

L'acte de comiat va ser conduït per l'humorista Edu Soto i va repassar els moments més importants de la carrera de Navarro, no només des del vessant esportiu, també personal, amb anècdotes amb excompanys i amics al llarg de tots els anys de la seva carrera.

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, va expressar l'agraïment a Navarro «per tots aquests anys al Barça, pels 35 títols. És un orgull que siguis aquí amb nosaltres, acompanyat dels teus familiars i amics. Ets una persona descarada a la pista i aquest caràcter és el que t'ha convertit en llegenda», explicava el president.

Aquest homenatge del FC Barcelona arribava vuit dies després del reconeixement que li van retre a Madrid la Federació Espanyola i l'ABP amb motiu de la disputa del partit internacional entre Espanya i Letònia.

A més, Navarro també tindrà ocasió de acomiadar-se de l'afició blaugrana. I és que cal recordar que el proper 25 de novembre, amb motiu del Barça-Madrid de Lliga Endesa, es farà un altre acte d'homenatge a l'exjugador en què es procedirà a la retirada de la seva samarreta, amb el número 11. Un dia en què Navarro podrà sentir el suport del seu públic.