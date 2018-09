El Club Orientació Berguedà domina el català de relleus a Aiguafreda

Els corredors del Club Orientació Berguedà (COB) Lleí Viles, Pol Ràfols i Pau Llorens s'han proclamat campions de Catalunya en categoria sènior en la modalitat d'orientació per relleus. Amb aquesta victòria a Aiguafreda, els berguedans revaliden el títol per segon any consecutiu. Aquest resultat va estar acompanyat de la victòria de l'equip format per Joel Perarnau, Dani Castellà i Ramon Aubets en veterans.

Va ser destacable també la tercera posició en sènior femení de Laura Serra, Ampa Gil i Marta Palau, i la segona d'Anna Garriga i Neus Parera en màster femení.

Hi van participar 104 equips, en una cursa marcada per les altes temperatures. Paral·lelament, una seixantena de corredors van prendre part, de manera individual, en la cursa popular.