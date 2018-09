El comitè manté la sanció d'un partit per a Lenglet

? Després de la seva reunió d'ahir, el Comitè de Competició va decidir imposar un partit de suspensió a Clément Lenglet per la targeta vermella directa que Gil Manzano li va mostrar al Barça-Girona de diumenge passat, en entendre que havia donat un cop de colze voluntari a Pere Pons. El francès serà baixa a Leganés avui, però podrà reaparèixer dissabte (16.15 h) davant l'Athletic de Bilbao al Camp Nou i així podrà agafar ritme de cara a la visita de dimecres 3 (21.00 h) al Tottenham, quan Umtiti estarà sancionat. El Comitè de Competició no va atendre l'escrit d'al·legacions enviat pel Barça per revocar la groga a Lenglet. Així, va aplicar l'article 123 del Codi Disciplinari. D'aquesta manera, Umtiti jugarà a l'eix de la defensa, encara que Valverde té la possibilitat d'utilitzar també el belga Vermaelen.