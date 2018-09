L'Avinent femení manté el bloc i compta amb reforços

L'Avinent CA Manresa ha confeccionat un equip amb garanties per fer front a una nova temporada a Divisió d'Honor. D'entrada, a l'equip continuen totes les atletes que van aconseguir la permanència aquest any, i destaquen les internacionals Mònica Clemente en perxa o la marxadora Mar Juárez. També altres com Paula Raul, Marina Guerrero, Meritxell Soler, etc., fins a una trentena d'esportistes de reconegut rendiment en la seva especialitat.

A aquestes s'hi afegiran la navarclina Núria Tió, després de la seva estada de quatre anys als Estats Units; la també migfondista Marina Petkova, que està esperant el seu primer fill però amb ganes de tornar a les pistes; Aniria Mata, recuperada d'una greu lesió; Anna Circuns, després de l'aturada obligada pel seu primer embaràs; i Emília del Hoyo, que està cursant estudis als Estats Units. L'Avinent CA Manresa també ha fet dues noves incorporacions, Mercè Guerra, obstaculista vilanovenca, i Mar Garcia, velocista vallesana.

Això, sense deixar de comptar amb Carme Robles, Laura Clemente, Clàudia Galán, Núria Ballarín, Meritxell Pujol, Èlia Rius, Júlia Dalmau i Rut Tristany, que poden ser clau en moments de necessitat del club. També s'hi poden afegir algunes atletes sub-16 sub-18 que pugen amb força des de l'escola d'atletisme.

Amb aquest equip, l'entitat espera afrontar la cinquena temporada en la màxima categoria estatal de clubs d'atletisme amb l'objectiu de mantenir la categoria i continuar entre les setze millors formacions femenines.