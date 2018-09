L'Espanyol suma la tercera victòria seguida a casa amb golàs d'Hermoso

Una gran diana de Mario Hermoso va permetre que l'Espanyol superés l'Eibar en un gran partit dels homes de Rubi. Els blanc-i-blaus van guanyar per la mínima però van fer mèrits per aconseguir un resultat més ampli. Un triomf que suposa la tercera victòria consecutiva a casa, on mantenen la porteria a zero, per situar-se amb deu punts a la taula i consolidar-se a la zona alta de la classificació.

Una jugada a pilota aturada, discutida per l'Eibar, va acabar amb el gol d'Hermoso, que va fer valer el seu joc aeri després d'una bona passada de Melendo, un dels grans protagonistes de l'equip en el matx d'ahir.

El partit va ser intens, com és característic en tots dos equips. L'Eibar és un equip sempre exigent i només igualant el seu fort ritme és quan se'l pot vèncer. Això és precisament el que va fer l'Espanyol de bon inici, amb uns inspirats Melendo i Darder.

La posada en escena de l'Espanyol va ser millor. En els primers vuit minuts ja havia fet treballar Dmitrovic en diverses ocasions. Al llarg del partit, els pericos van gaudir de més ocasions que els d'Ipurua, però no van estar encertats.

Mendilibar va donar entrada a Charles i Enrich a la segona part, amb la intenció que l'equip fes un pas endavant, i ho va fer, també, obligat per la necessitat d'estar perdent, però no va obtenir el resultat desitjat i es va convertir en el tercer equip de marxar sense res del RCDE Stadium.