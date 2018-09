Valverde podria apostar per les rotacions contra el cuer

Un enigmàtic Valverde no va donar pistes sobre el possible onze

El FC Barcelona va cedir els dos primers punts de la temporada a la lliga amb un inesperat empat al Camp Nou contra el Girona (2-2). Avui, els homes d'Ernesto Valverde tindran l'oportunitat de fer oblidar l'empat en la visita al camp del cuer Leganés (20 h).

La polèmica arbitral al derbi català, marcada per l'expulsió en el minut 35 de Clement Lenglet que va decidir el VAR, va condicionar en certa manera el joc de l'equip entrenat per Ernesto Valverde, que, no obstant això, va recórrer a l'orgull per evitar la derrota.

Un empat que no tapa un inici una mica irregular en el joc del vigent campió de lliga. Si bé s'ha destapat com l'equip més golejador de la competició amb 16 gols, està patint més del previst en defensa.



Canvis a la vista



En la roda de premsa prèvia al matx d'aquest vespre, el tècnic extremeny va deixar entreveure la possibilitat d'introduir canvis a l'equip respecte a l'onze habitual de les primeres jornades.

Sonen amb força dos noms propis per donar aire a dalt: Munir i Malcom, que acaba de rebre l'alta mèdica. «Ja ho veurem, puc utilitzar uns jugadors o uns altres», va respondre enigmàtic Valverde, que preguntat per l'opció de Coutinho com a davanter va insistir: «No vull donar pistes».

El Leganés, que ve de perdre contra l'Eibar a Ipurua per 1-0, només ha sumat un punt dels quinze de possibles i el pròxim cap de setmana haurà de visitar, a més, un estadi complicat com és el Benito Villamarín.