El Barça mostra la pitjor cara a Leganés

Diumenge, contra el Girona, el Barça va salvar els mobles, aconseguint un trist empat. Ahir, a Butarque, contra el Leganés, l'equip va tornar a jugar amb foc i es va acabar cremant. Dos gols en dos minuts dels locals, el segon provocat per un error molt greu de Gerard Piqué, van permetre al conjunt pepinero aconseguir la primera victòria de la temporada.

Des de l'inici, el guió va ser l'esperat. El Barça armava amb paciència els seus atacs, mentre que el Leganés esperava, ben tancat i col·locat, aprofitar una pèrdua de pilota rival per sortir al contraatac. Malgrat tot, la primera ocasió blaugrana no va tardar a arribar. Dembélé va provar sort en un xut des del vèrtex esquerre de l'àrea que va sortir fregant el pal.

En els primers deu minuts de joc, el Leganés no s'havia mostrat en atac i havia centrat tots els esforços en la parcel·la defensiva. Tot i això, el Barça és un equip que deixa espais i el conjunt de Mauricio Pellegrino va armar el seu primer contraatac, que va finalitzar amb un remat molt forçat d'En-Nesyri al minut 10.

Al minut 11, Coutinho va obrir la llauna. Messi va rebre al mig del camp i després de marxar de dos rivals, fent una mitja volta sobre si mateix, va connectar amb el brasiler a la frontal de l'àrea. La passada no era gaire bona, però Coutinho se les va manegar per controlar i engaltar un ajustat xut de volea al pal dret, impossible per al porter local.

El gol va animar un Barça que va fer un pas endavant. Cinc minuts més tard, Messi va avisar amb una rematada des de la frontal que es va estavellar al travesser. Tot seguit, una triangulació entre Dembélé, Coutinho i Messi finalitzava amb un remat de l'argentí sense perill per a Pichu Cuéllar.

En general, el Barça es va trobar molt còmode en els primers 25 minuts. Després, però, el Leganés va reaccionar i va fer un pas endavant. El primer avís va ser en una centrada de Tarín que va tocar en un jugador blaugrana i es va enverinar, que va obligar Ter Stegen a estirar-se i refusar la pilota.

En aquest tram final de la primera part, el matx es va embrutar i els locals van portar el partit al seu terreny. El joc del Barça va perdre ritme i trobava a faltar la profunditat del lateral esquerra que normalment dona Jordi Alba, però que ahir Vermaelen no va ser capaç d'aportar. Abans del descans, els locals van avisar amb un xut d'Òscar Rodríguez directe als guants de Ter Stegen.



El desatre en dos minuts

A la represa, Messi avisava amb una de les seves jugades des del mig del camp en què deixava enrere diversos rivals. Afortunadament per al Leganés, la jugada va finalitzar en fora de joc de Munir.

Aquesta tímida aproximació de l'argentí va ser el més positiu d'uns primers deu minuts desastrosos del Barça. De fet, al Leganés li van valer només dos per remuntar el partit i endur-se la victòria.

Al minut 52, una pilota a l'esquena de Sergi Roberto, que recollia Vesga i centrava a l'àrea, era recollida per un solitari En-Nesyri al segon pal que superava Ter Stegen amb un remat de cap inapel·lable. El gol va deixar tocat el Barça. Tant és així que, un minut més tard, el conjunt blaugrana encaixava el segon. L'origen de la jugada va ser el mateix. Una pilota a l'esquena de Gerard Piqué que el central blaugrana va refusar cap a la direcció contrària i va regalar directament a Òscar Rodríguez perquè anotés el segon gol.

Les dues dianes seguides del Leganés no van fer reaccionar el Barça, que, deu minuts més tard, xutava per primera vegada a porteria a la segona part, al minut 63 de joc.

La darrera hora de partit va ser de domini culé. Un domini que no es traduïa en ocasions perquè la defensa del Leganés ho impedia. I si no era la defensa, era el porter. Cuéllar va ser l'heroi dels pepineros en el tram final. Al minut 79, Coutinho controlava una pilota a l'àrea i la col·locava per intentar sorprendre un Cuéllar que va fer una magnífica estirada. El refús de la seva aturada va caure a les botes de Rakitic, que va rematar a porteria, però es va trobar de nou la resposta de Cuéllar.

Valverde ho va intentar amb l'entrada de Luis Suárez, Malcom i Jordi Alba, però ahir no era el dia. Les rotacions van tornar a fallar, aquesta vegada amb el pitjor dels resultats, la derrota.