La Land Rover Party celebrarà la seva dotzena edició a la finca de Les Comes

Les Comes i Land Rover Espa-nya ja tenen a punt les activitats de la 12a edició de la Land Rover Party, un cap de setmana familiar molt especial en el qual els propietaris de vehicles de la marca anglesa i tots els seus seguidors podran gaudir de pistes 4x4 i de moltes activitats i sorpreses que l'organització ha preparat per commemorar el 70è aniversari de la marca.

L'esdeveniment se celebrarà des de demà fins diumenge a la finca de Les Comes (únic centre Land Rover Experience de la Península Ibèrica), situada a la localitat de Súria. És una finca del segle X que té 70km de pistes i 518 hectàrees de terreny, on, per primera vegada, les activitats principals començaran demà a les 9h i el calendari de l'esdeveniment s'ampliarà de 2 a 3 dies.

En aquest entorn tan especial, els usuaris de vehicles Land Rover podran posar a prova les capacitats off-road dels seus cotxes a les pistes amb diferents nivells de dificultat que ofereix la finca i millorar la seva destresa al volant



Estrena d'un nou model

Per primera vegada, en aquest esdeveniment es podrà descobrir el nou Range Rover Sport PHEV, un dels nous models híbrids de Land Rover que són capaços de fer més de 50 km en mode 100% elèctric. Una novetat que es podrà descobrir a la zona de demostració i a la zona de concessionaris, on també es podrà conèixer els altres vehicles de la gamma.

Tots els assistents, tinguin o no un vehicle Land Rover, podran gaudir d'un gran nombre d'activitats familiars que inclouran cursos de conducció 4x4, tallers, exhibicions, exposicions dedicades als 70 anys de la marca, una zona d'aventures, una fira comercial, activitats infantils i moltes més. Entre les activitats per a tots els públics, es podran trobar un show cooking de sushi amb el cinquè millor cuiner del món en aquesta especialitat, cursos de supervivència, tallers de Thermomix i tallers de maquillatge per a grans i petits. Les Comes també oferirà una àmplia zona de restauració i tot tipus de serveis i comoditats.

Finalment, dissabte a la nit es podrà acudir a la festa del 70è aniversari de Land Rover, que inclourà una cerimònia de celebració i concert, entre altres sorpreses.

Aquesta edició tan especial forma part de les diferents celebracions que Land Rover està realitzant en diferents països del món per celebrar el seu 70è aniversari. Un esdeveniment imprescindible per a totes les famílies.