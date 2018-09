El Madrid no aprofita la desfeta blaugrana i perd al Sánchez Pizjuán

El Reial Madrid no va poder aprofitar l´ensopegada del Barça hores abans a Leganés i també va perdre el seu partit d´aquesta jornada, en el seu cas en un camp bastant més complicat, el Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla (3-0). Amb aquest resultat, el conjunt blaugrana manté el liderat de la Lliga Santander gràcies a la major diferència de gols (els catalans n´han marcat 17 i n´han encaixat 7, mentre que els madridistes n´han fet 12 i n´han rebut 6).

Els sevillistes es van avançar en el marcador al minut 17, quan André Silva va aprofitar una passada de Jesús Navas per enviar la pilota al fons de la xarxa. Quatre minuts més tard va arribar el segon gol dels locals, amb els mateixos protagonistes. En un contraatac, Navas torna a demostrar la seva velocitat, però el seu xut és refusat per Courtois, i Silva aprofita aquest rebot per marcar de nou. I al 39 Ben Yedder va fer més gran la diferència en el marcador en guanyar l´esquena al defensor i afusellar el porter blanc.

En la segona meitat el marcador no es va tornar a moure, i el conjunt dirigit per Pablo Machín no va patir en cap moment per sumar un nou triomf, que el deixa provisionalment en la quarta posició de la classificació, a tres punts dels dos líders.