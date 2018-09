El Trofeu Isa Muro torna des de demà al CT Manresa

Les pistes del Club Tennis Manresa acolliran a partir de demà la tretzena edició del Trofeu Isa Muro, en record de la tennista manresana i impulsora d'equips de l'entitat. La singularitat d'aquesta «trobada tennística i social», com així ho defineix la directora del mateix, Montserrat Moll, s'escau en què és l'únic campionat no federatiu que s'organitza a tot l'Estat en aquesta modalitat específica de dobles femenins de veteranes, «des dels 30 fins on arribin les forces i les ganes», afegeix Moll.

També, com en cada edició, hi haurà l'aportació lúdicosocial de la trobada, que consisteix en què durant tot el cap de setmana s'instal·la una gran carpa als jardins del club on les jugadores poden gaudir d'un pre i postpartit, acompanyades de refrigeris i aperitius. Dissabte al vespre hi haurà el tradicional sopar al nou restaurant del club, el Repte del Club, amb el sorteig d'obsequis per a les participants, gentilesa d'empreses i botigues bagenques.