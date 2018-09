El Baxi Manresa torna a l'elit per quedar-s'hi

«Volem recuperar la força del Congost. L'any passat amb l'ascens es va començar i veurem si això continua, però perquè ho faci, nosaltres els hem de donar al·licients», considerava un dels reforços d'aquesta temporada, Pere Tomàs, que viurà la seva segona etapa al club manresà. Amb aquestes declaracions l'ala balear coincidia amb el pensament del seu tècnic Joan Peñarroya, que destacava el fet de tornar a fer del Congost «un fortí on sigui molt difícil de competir per als rivals».

Aquests són els plans del nou projecte del Baxi Manresa en el seu retorn a l'ACB, després d'un estiu amb molt bona feina als despatxos que s'ha traduït en la incorporació de vells rockers de la lliga com Justin Doellman, Alex Renfroe i Ryan Toolson. Això, combinat amb els prometedors fitxatges de joves talents com Cady Lalanne i la continuïtat d'altres com Jokubas Gintvainis i Jordan Sakho, fa que els manresans encarin el retorn a l'elit del bàsquet amb la màxima il·lusió i ambició possibles.

El camí no ha estat fàcil. L'equip ha hagut de treballar molt fort, tant a la pista com als despatxos, per poder ser on és actualment. Tampoc ho ha tingut fàcil en aquest inici de temporada, amb moltes baixes per lesió que han minvat la preparació. «Ens falten algunes peces, no hem pogut completar la pretemporada com hauríem volgut. Malgrat tot, estem contents del treball realitzat. Els entrenaments són intensos i crec que estarem preparats per a l'inici de lliga», declarava un dels flamants fitxatges d'aquest estiu, el nord-americà Alex Renfroe.

«Preparats», aquesta és la paraula que més van utilitzar els jugadors per definir com arribarà l'equip a l'estrena a l'ACB contra el Movistar Estudiantes, diumenge a Madrid (12.30 h). L'ambició a la plantilla és màxima i el grup està preparat per competir, sigui contra qui sigui. «Estic convençut que competirem contra qualsevol. Hem construït un equip molt vàlid per a aquesta lliga i estic desitjant debutar», afirmava un altre dels fitxatges, Cady Lalanne.



Competència feroç



Realment ja ho deia Pere Tomàs, «en els darrers dos anys el nivell de la lliga ha pujat molt. És complicat pronosticar qui se salvarà i qui baixarà. El nivell a la zona mitjana i baixa de la taula és cada vegada més alt». Equips que, previsiblement, podrien ser dels més fluixos, com Breogán, Burgos o Saragossa, s'han reforçat molt bé. En aquest sentit, els homes de Joan Peñarroya tenen clar que l'objectiu és la salvació, i si es pot aconseguir sense patir, millor. «El que volem és guanyar tants partits com sigui possible, especialment serà important començar bé la lliga. Així ho espero, i crec que els meus companys estan preparats», comentava Justin Doellman.

El Capità Amèrica, una de les potes principals del projecte, es perdrà l'inici de temporada per la seva lesió al tríceps sural. «Doellman és un jugador molt important per a nosaltres. És una llàstima que no pugui estar recuperat per als dos primers partits. Tot i això, hem de seguir endavant i competir al màxim», destacava Ryan Toolson.

L'escorta nord-americà és un veterà que disputarà la seva quarta temporada a la lliga, i serà un dels referents ofensius de l'equip. En aquest sentit, Toolson veu el grup preparat per donar sorpreses. «És la millor lliga d'Europa. Hi ha sis o set equips que poden estar als play-off i la resta haurem de lluitar molt per ser-hi. Malgrat això, podem ser una de les sorpreses, tenim molt bon equip», explicava Toolson.



El magnetisme del projecte



El retorn a l'ACB i la construcció d'un projecte il·lusionador per afrontar aquesta nova etapa ha engrescat l'afició del Congost. Després d'unes temporades en què el Congost ha perdut força, enguany, el club confia que arribarà a la xifra dels 3.000 socis. Un guany de gairebé 400 o 500 socis més respecte del darrer any a l'ACB, quan el club es va situar entre els 2.500 i els 2.600.

Queda lluny la xifra històrica dels 3.622 socis de l'entitat, la temporada 98/99. Ara bé, la recuperació és notable i és un bon punt de partida perquè la força torni al Congost.