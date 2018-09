Els clubs de bàsquet de les comarques centrals fan la seva trobada aquest dissabte a l'Ateneu

La Delegació de les Comarques Centrals de la Federació Catalana de bàsquet ha convocat per aquest dissabte una trobada de clubs, prèvia a l'inici d'una nova temporada. Tindrà lloc a les instal·lacions de l'Ateneu les Bases a Manresa, on la delegació té des de fa uns anys el seu estatge.

Serà a les 13:30 h i segons el delegat federatiu Fernando Peñarrubia «l'acte està adreçat a presidents i directius, però també als tècnics, sobretot d'aquelles entitats que encara no coneixen les nostres instal·lacions. Aquesta primera trobada ha de servir per tenir un tracte més directe amb els clubs i mostrar que la delegació està viva, i donarem per inaugurada la nova campanya. És prevista la presència de la junta directiva de la Delegació de les Comarques Centrals, Jaume Ambrós, Ramon Portella, Salvador Solernou, Miquel Bataller, Josep Armengol, Emili Díez i Eliseu Correo. També es comptarà amb algun directiu de la FCBQ i amb algun representant de l'ajuntament de Manresa». Així mateix, s'aprofitarà l'acte per fer un reconeixement a tres persones que sempre han col·laborat amb la delegació. Es tracta de Teresa Basullas, Joan Puig i Toni Valderrama, tots ells auxiliars de taula.

Paral·lelament i al llarg del matí es durà a terme la primera trobada d'escoles de bàsquet de la temporada 2018/19, de les 9 del matí a les 2 del migdia al pavelló de l'Ateneu les Bases, que acollirà aquesta organització per primer cop. Hi participaran els clubs de les comarques centrals i també el CB Solsona i el CB Llívia-Puigcerdà. Es tracta d'una nova jornada educativa i participativa que busca que els nens i nenes tinguin ganes de tornar a repetir experiències com aquesta i que els valors del nostre esport els acabin enganxant. Durant la trobada es lliuraran pilotes i samarretes a les diferents escoles.

La trobada finalitzarà amb una actuació a càrrec de Toni Fontcuberta (Risofonku - risoteràpia & ioga del riure).