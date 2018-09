L'Ultra Pirineu fa el cim de participació

La Solomon Ultra Pirineu arriba al seu desè aniversari amb 3.000 corredors inscrits que prendran part en alguna de les cinc curses que tindran lloc al parc natural del Cadí-Moixeró: l'Ultra, la Marató, la Mitja, la Nit i la Pirineu XS, en una edició marcada pel naixement de la Mitja Pirineu.

Dels 270 corredors de la primera edició, el 2009, fins als 3.000 actuals que engloba tot l'esdeveniment. Així ha crescut l'Ultra Pirineu, la prova més llarga de totes i de gran renom internacional.

Els 110 km i 6.800 m de desnivell positiu són ja una cita obligatòria al calendari per als amants de la muntanya i la llarga distància. Corredors com el canari Cristofer Clemente, que l'any passat va haver d'abandonar; el gironí Jordi Gamito, tercer en l'Ultra Trail del Montblanc, i el rus Dmitry Mityaev, segon en l'edició passada, seran alguns dels noms que prendran la sortida a les 6 del matí des de la plaça Porxada de Bagà. El marroquí Zaid Ait Malek, l'italià Marco Zanchi, l'anglès Donald Campbell, i els francesos Romain Berger, Jorro Julien i Julien Chorier també formaran part de la lluita per als primers llocs.

Tots sortiran de Bagà en direcció al Niu de l'Àliga per tornar a creuar, unes hores més tard, la ser-ra del Cadí pel pas dels Gosolans, després d'una forta pujada des del refugi de Prats d'Aguiló. Tot això en un marc incomparable com és el parc natural del Cadí-Moixeró, amb escenaris i paisatges que quedaran gravats a la retina dels corredors.

Dues hores després de la sortida de la prova reina, des de la plaça Major de Bellver, 1.000 corredors iniciaran els 45 km i 2.400 m de desnivell positiu de la Marató Pirineu. Una cursa en què l'any passat Kilian Jornet va establir un nou rècord, en creuar la meta en tres hores, 44 minuts i 28 segons, en una bonica batalla amb Nicolás Martín, que va arribar pocs segons després. Aquest any, els protagonistes seran corredors com Pablo Vila, guanyador de l'Ultra el 2017; el basc Aritz Egea, que s'estrena per primera vegada en aquesta prova, o Pablo Villalobos, segon classificat el 2016 i quart només fa uns dies a l'OCC de l'Ultra Trail del Montblanc.



Una gran novetat

La Mitja Pirineu neix per celebrar els 10 anys del gran esdeveniment. Una cursa que no es voldran perdre corredores com Eli Gordón, de l'equip Salomon, que ve de ser segona en els 53 km de l'OCC de l'Ultra Trail del Montblanc, ni la berguedana Clàudia Sabata, campiona del món Skyrace sub-23.

Els ràpids 21 km i 630 m de desnivell positiu també tindran protagonistes com el marroquí Ismail Razga, que ja va guanyar la Marató Pirineu 2016, i Antonio Martínez, un dels millors corredors d'orientació d'Europa i subcampió d'Europa de Skyrunning 2017. A les 8.30 h hi haurà la sortida a Bellver i els corredors de seguida es dirigiran cap a Ordèn, a través d'una llarga pujada per seguir després cap a Olopte i tornar de nou a Bell-ver.



La cursa de la vesprada

El cap de setmana de trail running comença amb un dels moments més especials, l'ascensió al refugi Niu de l'Àliga des de la Molina. A partir de les 19:30 h d'avui, una bona filera de corredors ompliran de llum la muntanya amb els seus frontals durant els 5 km i 860 m de desnivell positiu de la cursa. Tothom qui ho desitgi pot acostar-se a animar i veure els participants i a gaudir d'aquests minuts màgics, així com de la botifarrada popular que hi haurà en finalitzar la prova al self-service de la Molina.

La desena edició de la Salomon Ultra Pirineu es podrà seguir en directe per streaming a través de la pàgina de Facebook de la cursa, des de divendres a la tarda, amb la presentació oficial, fins al dissabte a la nit. Els moments més importants de la Nit Pirineu, Marató Pirineu i la Mitja Pirineu també es podran veure en directe. Al Facebook, Twitter i Instagram de Salomon Ultra Pirineu es farà un seguiment exhaustiu de les curses, i a Twitter hi haurà un seguiment amb informació minut a minut. L'etiqueta oficial de la cursa serà #SUP18.

A més, a través de la plataforma LiveTrail, disponible en diferents idiomes, es pot fer el seguiment dels corredors i veure per quina velocitat passen i en quin punt es troben a cada moment.