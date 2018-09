Manresa entra en una ACB molt renovada, oberta i competitiva

L´economia del club manresà sempre ha estat un dels aspectes més delicats del Baxi Manresa. Malgrat tot, l´entrada del nou patrocinador ha permès a l´equip fer bona feina als despatxos i participar amb set incorporacions en un dels mercats més moguts dels darrers anys a l´ACB. Fins a 100 moviments, entre fitxatges i cessions, han protagonitzat l´estiu dels 18 clubs que integren la lliga.

Els rivals més directes del Baxi, que en teoria haurien d´ocupar la zona mitjana i baixa de la taula, són els que han animat més aquest mercat. El més actiu ha estat el Tecnyconta Saragossa amb onze incorporacions, però també destaquen les nou del Breogán, les vuit de Gipuzkoa o les sis d´Obradoiro i MoraBanc Andorra.

Els dos finalistes de la temporada passada i favorits d´aquesta, Reial Madrid i Baskonia, són els que menys novetats han registrat en les seves plantilles. A diferència del que passa en el futbol, el mercat ACB no es tanca definitivament fins 24 hores abans de l´inici dels play-off pel títol de lliga. Així, els equips es poden anar reforçant durant tota la temporada amb un màxim de 15 moviments entre altes i baixes. Els moviments també han afectat els entrenadors. Dels 18 clubs de la lliga, onze estrenen entrenador, entre ells el conjunt manresà, sota les ordres de Joan Peñarroya.



Els rivals del Baxi



A priori, el Baxi és un dels equips que es postulen per ocupar la part mitjana-baixa de la taula. En aquella zona, la competència serà feroç, tenint en compte que els equips s´han reforçat molt i molt bé. Començant pel conjunt que podria servir de mirall, el Cafés Candelas Breogán. Els gallecs són l´equip que puja, juntament amb el Manresa, de la lliga LEB després de dotze anys sense trepitjar l´ACB.

El conjunt dirigit per Natxo Lezkano s´ha reforçat amb nou jugadors. El fitxatge més destacat és segurament el de Henk Norel, encara que el pivot holandès va ser operat fa una setmana del genoll i es perdrà l´inici de lliga. En el conjunt gallec també jugaran vells coneguts de l´afició manresana com Salva Arco, Aleksandar Cvetkovic i Romaric Belemene.

Per la seva banda, el San Pablo Burgos podria ser un dels tapats de la lliga. D´entrada pot semblar que no hagi d´aspirar a gaire més que la salvació, però serà un rival difícil de tractar, amb jugadors com Deon Thompson o la perla blanca Dino Radoncic.

Seguint en el nord, s´ha de tenir en compte el Delteco Gipuzkoa, que, després d´assegurar la permanència amb més facilitats de les esperades, haurà de tornar a lluitar. El club basc ha construït un equip força veterà per assolir l´objectiu. Noms com Vitor Faverani, Fede Van Lacke i Blagota Sekulic són alguns dels més destacats.

I, finalment, s´haurà de vigilar els veïns del Divina Seguros Joventut. L´equip de Carles Duran és un altre dels conjunts cridats a lluitar per la salvació que han decidit apostar pel planter i construir un projecte jove, amb Xavi López-Aróstegui com una de les perles a seguir durant la temporada



Producte local en desús



L´ACB és la lliga professional del món amb menys jugadors estatals. Una tendència que ha anat en augment les darreres temporades i que en aquesta ho ha estat una excepció. El mateix Baxi Manresa, després de prescindir de Lluís Costa i Jordi Trias i amb la baixa de Nacho Martín, ha elaborat un equip amb nou jugadors estrangers i només tres d´espanyols.

Les xifres revelen que, aproximadament, només hi ha un 30% de jugadors estatals a la lliga. Entre els més de 100 fitxatges i cessions que s´han produït durant l´estiu, només un 15% són jugadors locals. Les dades parlen per si soles i demostren que els equips aposten cada vegada més pel talent exterior. A més, hi ha una tendència a la baixa d´equips que promouen els jugadors del seu planter.

Una altra dada significativa és que en els millors cinc inicials de l´ACB dels últims tres anys, només hi ha tres jugadors espanyols: Sergi Llull, Sergio Rodríguez i Àlex Mumbrú. És a dir, que no només hi ha menys espanyols, sinó que els estrangers que venen són les estrelles dels seus equips. Efectivament, en el cinc inicial de la temporada anterior, no hi va haver cap jugador local.